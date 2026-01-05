ТАСС: ЦИПсО Украины рассылают бойцам РФ фейки с "угрозами" от командования

Сообщения генерируют нейросети, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины рассылают российским военнослужащим в мессенджерах сгенерированные нейросетью сообщения с угрозами от имени командования ВС РФ с целью кражи данных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В мессенджерах противник с фейковых аккаунтов рассылает сообщения-угрозы военнослужащим ВС РФ от имени командования, используя их реальные ФИО и фото, найденные в открытых источниках. Цель - хищение личных данных жертвы, его родственников и сослуживцев, служебной информации, а также денежных средств для дальнейшего шантажа или иного деструктивного воздействия на военнослужащего", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что часто противник использует "дипфейки", сгенерированные нейросетями и подделанные в фоторедакторе документы.