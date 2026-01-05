Над регионами России за три часа сбили 55 украинских БПЛА

Над Брянской областью уничтожили 31 беспилотник

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за три часа сбили 55 украинских беспилотников над 10 регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 января т. г. в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 31 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА - над территорией Рязанской области, 2 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, 1 БПЛА - над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Пензенской области, 1 БПЛА - над территорией Смоленской области и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.