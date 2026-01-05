Минобороны: российский боец уничтожил 45 солдат ВСУ

Командир расчета БПЛА Марсель Галиулин лично осуществил более 20 вылетов в ходе освобождения населенного пункта, уточнили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов уничтожил до 45 солдат ВСУ и три единицы бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи Марсель лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику, находящемуся на опорных пунктах в непосредственной близости от населенного пункта. Осуществляя точные сбросы, рядовой Галиулин уничтожил до 30 человек личного состава противника, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить опорный пункт", - рассказали в ведомстве.

Затем оператор беспилотных систем обнаружил подходящие резервы ВСУ. "В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника", - добавили в Минобороны, отметив, что ВСУ были вынуждены отступить, а российские штурмовики смогли закрепиться на новых рубежах.

В военном ведомстве также рассказали о действиях оператора беспилотников рядового Евгения Никитина. "Рядовому Никитину была поставлена задача по уничтожению колонны бронетехники противника, направлявшейся к оборонительным позициям подразделений российских войск. В результате первого налета FPV-дронов подразделение Евгения уничтожило до десяти единиц бронетехники и пикапов противника", - сказали в министерстве. ВСУ укрыли оставшуюся технику в лесополосе, однако Никитин вместе с сослуживцами уничтожили противника.