ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Российские бойцы уничтожили более десяти боевиков, бронированную машину Humvee и пикап, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ, пытавшихся прорваться в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады охраны Генерального штаба [ВСУ] в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка, пытавшихся прорваться в Купянск. Уничтожены более десяти боевиков, одна боевая бронированная машина Humvee производства США и пикап", - сказал Бигма.