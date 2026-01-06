ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки штурмовой бригады и бригады охраны Генерального штаба ВСУ, пытавшихся прорваться в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады охраны Генерального штаба [ВСУ] в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка, пытавшихся прорваться в Купянск. Уничтожены более десяти боевиков, одна боевая бронированная машина Humvee производства США и пикап", - сказал Бигма.