Операторы беспилотных систем сорвали ротацию ВСУ в Новоселовке

Российские бойцы для удара применили FPV-дроны на оптоволокне

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем из состава Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ в Новоселовке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении специальной военной операции в Донецкой Народной Республике операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе проведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в жилой застройке н. п. Новоселовка в светлое время суток была обнаружена боевая бронированная машина и в темное время суток движение квадроцикла с личным составом вооруженных сил Украины. С использованием данной техники противник пытался осуществить ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате применения ударных FPV-дронов на оптоволокне <…> цели противника были незамедлительно уничтожены. Также вблизи Ильиновки российскими военнослужащими был выявлен и впоследствии уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.