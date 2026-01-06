Средства ПВО группировки "Запад" сбили 3 снаряда HIMARS и 40 тяжелых дронов

Также военнослужащие выявили и уничтожили 47 пунктов управления БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки "Запад" за сутки сбили 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас RAM, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, барражирующий боеприпас RAM, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 тяжелых боевых квадрокоптеров", - сказал Бигма.

Также военнослужащие группировки выявили и уничтожили 47 пунктов управления БПЛА и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ.