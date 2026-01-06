Начальник войск РХБЗ исполнил новогодние желания троих детей

Генерал-майор Алексей Ртищев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Ртищев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив мечту троих детей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Праздничное мероприятие прошло в военно-научном комплексе войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, где была установлена новогодняя елка с желаниями детей. Начальник войск РХБ защиты генерал-майор Алексей Викторович Ртищев выбрал три шара на "Елке желаний" и по доброй традиции исполнил заветную мечту пятилетнего участника акции Ивана Костенчук, девятилетнего Александра Горина и Михаила Поликарпова", - говорится в сообщении.

Александр получил шахматы, Михаил - проектор, а Иван смог прокатиться внутри БТР.