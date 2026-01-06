Минобороны: ВС РФ предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Противник предпринял попытку подвоза и накопления резервов в районе населенного пункта Верхняя Терса

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем из состава Восточной группировки российских войск сорвали переброску украинских резервов для дальнейшей контратаки в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Пользуясь непогодой, противник предпринял попытку подвоза и накопления резервов в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области. Движение автотранспорта было зафиксировано операторами войск беспилотных систем группировки «Восток». В ходе выполнения боевых задач расчеты ударных БПЛА уничтожили автомобильную технику противника, задействованную для перевозки личного состава и материальных средств. Большая часть пикапов и багги была уничтожена на маршрутах движения вместе с живой силой", - говорится в сообщении.

В самом населенном пункте ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ. "В результате оперативного реагирования операторами войск беспилотных систем группировки «Восток» было сорвано накопление резервов ВСУ и предотвращена попытка контратаки ВСУ", - добавили в ведомстве.