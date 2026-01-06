Артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

Противник потерял выносные средства связи и личный состав разведывательных расчетов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты САУ "Акация" группировки войск "Восток" в Запорожской области уничтожили пункты управления беспилотниками вместе с солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы разведывательных дронов зафиксировали систематические запуски квадрокоптеров и гексакоптеров противника, а также обнаружили замаскированные выносные антенны, обеспечивавшие связь с аппаратами. Координаты объектов были немедленно переданы батарее самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация". Артиллеристы группировки "Восток" выполнили серию беглых залпов по указанным целям, обеспечив высокую плотность огня в районах расположения противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пункты управления и сами беспилотные аппараты на пусковых площадках противника были полностью уничтожены. Также были уничтожены выносные средства связи и личный состав разведывательных расчетов ВСУ. "Успешное подавление объектов позволило нейтрализовать угрозу с воздуха и обеспечить скрытность маневра наших подразделений", - добавили в ведомстве.