Расчет "Мста-Б" уничтожил позиции украинских операторов БПЛА в Сумской области

Артиллеристы осколочно-фугасными боеприпасами поразили блиндажи с живой силой и операторами беспилотников, а также склад с боекомплектом и дронами ВСУ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили точку запуска, блиндажи и склад украинских операторов БПЛА в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки в Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации операторов FPV-дронов противника. Наши разведчики смогли определить расположение склада со средствами поражения и боекомплектом, а также непосредственно блиндаж ВСУ. Данные цели были оперативно переданы артиллерийскому расчету 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осколочно-фугасными боеприпасами были уничтожены блиндажи ВСУ с живой силой и операторами БПЛА, а также склад с боекомплектом и дронами противника.