Боец Новиков: НРТК "Курьер" выдерживают подрывы на магнитных минах

Наземный робототехнический комплекс используют в том числе для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, рассказал старший оператор соединения специального назначения группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Курьер", которые российские военнослужащие используют в том числе для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, выдерживали подрыв на магнитных минах противника. Об этом рассказал старший оператор НРТК "Курьер" соединения специального назначения группировки войск "Центр" Константин Новиков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Данная модель показала себя на боевых задачах замечательно. Осуществляли подвозы на дальние дистанции до 30 км. <…> Были случаи подрывов на магнитных минах, но выдерживал корпус и [платформа] продолжала движение", - сказал сержант на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Он отметил, что военнослужащие доработали НРТК и используют его в качестве системы для подвоза боеприпасов и продовольствия. Благодаря дополнительным аккумуляторам максимальная дальность составляет до 35 км.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе боевой работы расчеты НРТК "Курьер" соединения специального назначения группировки войск "Центр" в круглосуточном режиме обеспечивают доставку продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других необходимых грузов на передний край на красноармейском направлении.

"Наземные дроны войск беспилотных систем уверенно действуют в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Без риска для жизни и здоровья личного состава операторы комплексов дистанционно проводят роботизированные платформы через минно-взрывные заграждения и сложный рельеф местности", - сообщили там.