ТАСС: иностранцы в ВСУ бунтуют из-за перевода в штурмовые подразделения

По данным российских силовых структур, подписавшие контракт с украинской армией наемники столкнулись с тем, что не могут расторгнуть его в одностороннем порядке

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Военнослужащие иностранных легионов ВСУ устраивают беспорядки в подразделениях из-за их массового перевода в группы штурмовиков. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Число прибывающих наемников в рядах ВСУ заметно снизилось. Дело в том, что подписанный недавно указ о переводе всех легионерских формирований в штурмовые войска значительно снизил привлекательность контракта для иностранцев. Если раньше большинство из них находились в тылу и получали достойную плату, то теперь придется выполнять задачи, сопряженные с реальным риском для жизни, в связи с чем в отдельных подразделениях происходят бунты", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что подписавшие контракт с ВСУ иностранные наемники сейчас столкнулись с ситуацией, что не могут расторгнуть его в одностороннем порядке. "Положение осложняется тем, что страны, из которых прибыли гастролеры, предпочитают их не замечать и делать вид, что проблемы, как и наемников в целом, вовсе не существует, поэтому обращение в посольство или консульство для них не выход", - добавил представитель силовых структур.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что украинское командование массово переводит военнослужащих иностранного легиона ВСУ в штурмовики из-за больших потерь на фронте.