Командование Омского ракетного объединения исполнило мечту ребенка

В зимнем саду в театре девочке и ее родителям подарили билеты на новогоднее представление

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Командование Омского ракетного объединения в рамках "Елки желаний" исполнило желание семилетней Арины посетить театр кукол. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командование Омского ракетного объединения РВСН исполнило заветную мечту семилетней Арины - посетить Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" и познакомиться с процессом создания спектакля. Девочка познакомилась с некоторыми волшебными процессами кукольного закулисья, познакомилась со звездами местной сцены - куклами, увидела, как театральный свет меняет настроение спектакля на сцене, и даже смогла сама побыть в роли светорежиссера", - говорится в сообщении.

