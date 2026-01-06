ВС РФ дронами на оптоволокне уничтожили украинскую ДРГ в Харьковской области

Противник пытался слиться с рельефом и пейзажем местности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем из состава группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что украинская ДРГ была обнаружена операторами разведывательных БПЛА, несмотря на попытки слиться с рельефом и пейзажем местности.

"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника.

Для уничтожения боевиков ВСУ были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем", - говорится в сообщении.