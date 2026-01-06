ТАСС: ВС РФ сорвали попытку ВСУ укрепить оборону у Садков
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до четырех боевых групп инженеров ВСУ, которые должны были укрепить оборону у Садков Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении на позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. Вскрыты разведкой группировки "Север", комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", - сказал собеседник агентства.