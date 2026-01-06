ТАСС: батальон иностранного легиона ВСУ у Великого Бурлука расформировали

Военных передали штурмовым подразделениям, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Manu Brabo

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Украинское командование расформировало один из батальонов иностранного легиона ВСУ у Великого Бурлука Харьковской области, военных передали штурмовым подразделениям. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении расформирован один из батальонов иностранного легиона, действующий в районе Великого Бурлука. Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск. Военных подразделения массово переводят в группы штурмовиков из-за больших потерь на фронте.

Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Российские военные продолжают их уничтожение.