В РФ локализуют производство оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал"

Это необходимо для того, чтобы не зависеть от поставок импортных компонентов, отметил главный конструктор компании-разработчика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В 2026 году в России планируют добиться максимальной локализации оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" (КВН), чтобы не зависеть от поставок импортных компонентов. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор компании-разработчика.

"Если говорить про классический КВН, то сейчас мы переходим на электронику полностью своей разработки и производства, даже курсовая камера будет отечественная. Как ни странно, это позволит не только добиться независимости, но и удешевить КВН. Также мы обновим бортовую электронику - добавим новый функционал, который, мы надеемся, оценят операторы. В целом план на 2026 год - добиться максимальной локализации производства, чтобы не зависеть от импортных поставок. Вся наша работа с "Князем Вандалом" - плавная эволюция изделия для повышения надежности и удобства эксплуатации", - отметил он.

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.