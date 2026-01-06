Над регионами России за ночь сбили 129 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 23:00 мск 5 января до 07:00 мск 6 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 129 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 23:00 мск 5 января до 07:00 мск 6 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Над территорией Брянской области нейтрализовали 29 БПЛА, над Белгородской областью сбили 15 беспилотников, 13 уничтожили над Ярославской областью, 10 - над Новгородской областью, девять - над Смоленской. По семь БПЛА сбили над Курской и Пензенской областями, по шесть - над Тверской областью и Башкирией, по пять - над Астраханской и Ростовской областями. Четыре беспилотника уничтожили над территорией Калужской области, по два - над территориями Московского региона, Орловской и Ленинградской областей, по одному - над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, Крымом и Татарстаном.