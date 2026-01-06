Ростех рассказал, как после переходного этапа будут выглядеть танки в будущем

При этом машины претерпели существенные изменения в части защиты, изменилась тактика их применения, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Танки, несмотря на дроны, сохранят роль основной ударной силы прорыва на поле боя благодаря новой тактике применения и интеграции с другими силами и средствами. Такое мнение выразили в пресс-службе Ростеха.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о новой тактике применения танков в зоне специальной военной операции, когда один танк ведет огонь по противнику с удаленных позиций, другой быстрым маневром выходит на передний край. Действия машин координируются с помощью беспилотников.

"Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО", - сообщили в Ростехе.

Как отмечают в Ростехе, машины значительно улучшили свою защиту, а их применение стало более продуманным. Однако танк остается одной из самых надежных боевых машин на поле боя, способной наносить точный огонь прямой наводкой даже под атаками разнообразных средств поражения, включая FPV-дроны. Перспективные танки будут сочетать традиционные особенности этих боевых машин: гусеничное шасси, надежную броню и пушку среднего или крупного калибра в поворотной башне. Однако при этом будут учтены современные требования к защите, огневой мощи и, что особенно значимо, к уровню осведомленности о ситуации на поле боя.

"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами - автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз еще до начала активной фазы операции и с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки", - считают специалисты Ростеха.

Ростех производит несколько моделей современных танков, в которых защитные и бортовые системы были усовершенствованы на основе боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как промежуточное звено на пути к перспективной бронетанковой технике. В их число входят основной боевой танк Т-90М "Прорыв", а также значительно модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М.