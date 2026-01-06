ВСУ выпустили более 180 беспилотников по Белгородской области за сутки

В селе Новостроевка-Первая из-за полученных ранений погиб мужчина

БЕЛГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) выпустили за минувшие сутки по Белгородской области 188 беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В Белгородском округе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Головино, Репное, Стрелецкое, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори атакованы 19 беспилотниками, 16 из которых сбиты и подавлены. <…> В поселке Дубовое повреждено частное домовладение, в селе Ясные Зори - объект инфраструктуры. Часть села временно остается без света", - говорится в сообщении.

В Грайворонском округе по городу Грайворону и 6 населенным пунктам было выпущено 36 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и 27 беспилотников, восемь из которых сбиты. Ранения получил мирный житель села Новостроевка-Первая в в ходе ракетного удара, от полученных травм он скончался. Кроме того, в отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Грайворон. Также в детскую областную больницу госпитализирован 17-летний юноша, обратившийся за медпомощью после атаки в Грайвороне.

По данным оперштаба, в Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и 8 населенным пунктам выпущено 30 беспилотников, 20 из которых подавали и сбили, один мужчина погиб, ранения получили 2 человека в результате атаки БПЛА. Над Губкинским округом сбиты 13 беспилотников самолетного типа, над Ивнянским округом - 16. В Валуйском округе сбили 10 беспилотников, в Волоконовском округе - 2, в Краснояружском округе - 5 были подавлены и сбиты. Над Прохоровским округом были сбиты 2 беспилотника, над Ракитянским округом - 3 беспилотника, над Алексеевский округом - один БПЛА самолетного типа, в Борисовском округе сбиты 25 беспилотников, над Яковлевским округом сбиты 11 БПЛА.