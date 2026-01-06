Российские средства ПВО за сутки сбили 360 БПЛА и 2 снаряда HIMARS

Также сбиты две авиабомбы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 360 украинских беспилотников самолетного типа, две авиабомбы и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.