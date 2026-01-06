ВС РФ поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские войска поразили места хранения БПЛА дальнего действия за сутки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах", - говорится в сообщении.