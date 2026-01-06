ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 290 военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери составили до 200 украинских военных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 290 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - до 210, "Центр" - до 380, "Восток" - более 240, "Днепр" - до 50 военнослужащих.