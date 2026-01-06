Над Удмуртией и Костромской областью сбили шесть украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили за пять часов

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за пять часов сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Костромской областью и Республикой Удмуртия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"6 января т. г. в период с 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Костромской области и один БПЛА - над территорией Республики Удмуртия", - говорится в сообщении.