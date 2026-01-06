ВС РФ с 1 по 6 января уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе

Российские расчеты ударных FPV-дронов поразили две станции РЭБ Kvertus и "Буковель", восемь боевых бронированных машин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области с 1 по 6 января уничтожили до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе два танка, две буксируемые пушки "Гиацинт-Б", самоходную гаубицу "Богдана" и САУ "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с 1 по 6 января 2026 года операторами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе два танка, из них один Т-72 и один Т-64, две буксируемые пушки 2А36 "Гиацинт-Б", колесную самоходную гаубицу 2С22 "Богдана", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", пушку-гаубицу Д-20 и семь минометов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские расчеты ударных FPV-дронов поразили 2 станции РЭБ Kvertus и "Буковель", 8 боевых бронированных машин (ББМ), включая 4 ББМ "Козак", 3 бронеавтомобиля Humvee производства США и ББМ Senator канадского производства, а также 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, 6 автомобилей и 2 квадроцикла ВСУ.