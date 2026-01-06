Мирошник заявил о гибели почти 60 россиян от действий ВСУ за декабрь

Еще более 300 человек пострадали, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Почти 60 мирных жителей погибли в регионах РФ в результате действий ВСУ за декабрь, еще более 300 человек пострадали, сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале посол отметил, что за декабрь 2025 года от действий Киева пострадали как минимум 367 мирных жителей. 311 человек были ранены, среди них 11 несовершеннолетних. Также погибли 56 гражданских жителей.

Мирошник уточнил, что по сравнению с ноябрем выросло как число раненых, так и погибших - тогда было зафиксировано 300 пострадавших и 38 жертв.

Родион Мирошник подчеркнул, что число убитых и травмированных мирных граждан от ударов Вооруженных сил Украины росло из-за активного обсуждения миротворческих инициатив президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также бесчисленных заявлений Зеленского о стремлении Киева к миру и прекращению войны.

Всего за декабрь ВСУ выпустили по российским гражданским объектам как минимум 14,9 тыс. боеприпасов. Наибольшее число обстрелов и атак БПЛА зафиксировано в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.