ВС РФ оперативно уничтожают огневые средства ВСУ под Купянском

Специалистами войск беспилотных систем до минимума сокращен цикл разведка-поражение цели
Редакция сайта ТАСС
12:10
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области оперативно уничтожают артиллерийские орудия и технику ВСУ, которые противник пытается накопить для проведения контратак. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что специалистами войск беспилотных систем до минимума сокращен цикл разведка-поражение цели. От обнаружения цели до ее поражения ударными беспилотниками проходит несколько секунд. 

