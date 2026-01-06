Кадыров: бойцы "Ахмата" уничтожили укрытие ВСУ в Запорожье

Также солдаты ликвидировали усилитель сигнала дронов, рассказал глава Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 6 января. /ТАСС/. Бойцы батальона "Восток-Ахмат" уничтожили укрытие военнослужащих ВСУ и усилитель сигнала дронов в Запорожье, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"На окраине города бойцами обнаружен жовто-блакитный прапор на крыше девятиэтажки. Это недоразумение моментально исправили точным ударом FPV-дрона. Также ювелирным попаданием нашей "птицы" в блиндаже нацистов было уничтожено очередное укрытие врага. Кроме того, обнаружен и выведен из строя усилитель сигнала для дронов, который фашисты использовали против российских бойцов, закрепив на дереве. А в лесополосе операторы БПЛА батальона и вовсе при помощи FPV-дрона разбили вражеский склад", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что речь идет об окраине Орехова в Запорожье.

"Благодаря высокой боевой слаженности и профессионализму бойцов личный состав батальона "Восток-Ахмат" совместно с остальными российскими подразделениями успешно контролирует территорию своей ответственности, нанося невосполнимый урон ВСУ", - добавил Кадыров.