Кадыров показал кадры уничтожения сил ВСУ у села Волчанские хутора

Операторы ударных дронов били именно в те места, где пытался скрыться противник, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 6 января. /ТАСС/. Кадры уничтожения сил ВСУ в районе села Волчанские хутора бойцами батальона "Запад-Ахмат" показал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров.

"В частном секторе наши операторы БПЛА зафиксировали передвижение укрофашистов. Далее все действия были сконцентрированы на нейтрализации живой силы противника. Операторы ударных дронов мастерски били именно в те места, где пытались скрыться нацисты. С поразительной точностью дроны залетали в дома, подвалы, сараи, не оставляя возможности бандитам далее действовать на отслеживаемых нашими бойцами территориях", - написал Кадыров.

Речь идет о Харьковском направлении в районе села Волчанские хутора. Территорию отработали бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ, сотрудники ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых, а также военнослужащие 128-й бригады Минобороны РФ.

"Операция завершилась успешно. Ни одному вээсушнику уйти не удалось. Обстановка в этом районе под полным контролем российских подразделений. Круглые сутки на боевом посту работают наши отважные братья, патриоты родного Отечества. Благодарю их за достойную службу Родине", - добавил Кадыров.