Силы ПВО за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"6 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Республики Крым, два - над акваторией Черного моря и один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.