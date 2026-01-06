ТАСС: на Харьковщине ликвидирован командир полка поддержки инженерных войск ВСУ

За время службы в ВС Украины Сергей Лищук неоднократно награждался высокими государственными наградами от Владимира Зеленского, участвовал в зарубежных миссиях НАТО, сообщили силовики РФ

© John Moore/ Getty Images

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Командир 12-го отдельного полка поддержки инженерных войск ВСУ Сергей Лищук, ранее принимавший участие в миссии под эгидой НАТО в Косово, был ликвидирован российскими войсками в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сообщается об уничтожении полковника Лищука Сергея Николаевича 22.05.1981 года рождения. Он был командиром войсковой части А3814, а именно 12-го отдельного полка поддержки инженерных войск ВСУ. Он был родом из Хмельницкой области, города Каменец-Подольский. За время службы в ВСУ Лищук неоднократно награждался высокими государственными наградами от Зеленского, участвовал в зарубежных миссиях НАТО, в том числе в Косово", - сказал собеседник агентства.