Над регионами РФ за три часа сбили 23 украинских БПЛА

Из них 11 БПЛА уничтожили над Белгородской областью

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"6 января в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 7 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря, 1 БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.