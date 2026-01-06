В МО рассказали о подвиге бойцов, которые под дронами эвакуировали раненого

Военнослужащие РФ трижды попадали под атаку вражеских БПЛА, но точными выстрелами уничтожали угрозы и успешно доставили раненого на точку, где ему оказали помощь, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Командир отделения зенитного ракетного взвода гвардии старший сержант Николай Исаев вместе с водителем более 3,5 км несли раненого после того, как их багги сгорел в результате атаки украинского дрона. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Исаев в составе группы подвоза на багги доставлял продовольствие на пост воздушного наблюдения на окраине одного из населенных пунктов. В один из дней вместе с группой подвоза он выдвинулся в базовый район с попутной задачей по эвакуации раненого. "На пути следования дрон противника начал преследовать транспортное средство. Водитель попытался сманеврировать, но дрон все же поразил заднюю часть машины, в результате чего началось возгорание. Николай вытащил раненного товарища, которого они эвакуировали. Оттащив его на безопасное расстояние, гвардии старший сержант Исаев и водитель продолжили эвакуацию в пешем порядке", - говорится в сообщении.

До точки эвакуации оставалось не менее трех с половиной километров. Вместе с водителем военнослужащие попеременно несли на себе раненого бойца, прикрывая себя от воздействия беспилотников противника. "Они трижды попадали под атаку вражеских дронов, но военнослужащие точными выстрелами уничтожали нависшие угрозы и успешно доставили раненого на точку, где ему была оказана медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также рассказали о действиях командира мотострелкового взвода старшего лейтенанта Алексея Щетинина, захватившего со своей группой опорный пункт ВСУ. "Группа под командованием старшего лейтенанта Алексея Щетинина скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские боевики. Распределив личный состав группы по направлениям работы, Алексей отдал приказ на штурм вражеской позиции. В результате успешно проведенного захвата опорного пункта Алексей лично уничтожил трех боевиков ВСУ", - отметили в ведомстве. Там добавили, что захваченная на позициях противника группой Щетинина радиостанция позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп.