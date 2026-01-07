Группировка "Север" сорвала ротацию ВСУ в Сумской области

Боевую задачу выполнил расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика"

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 7 января. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Север" сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС командир орудия с позывным Сокол.

"В Сумской области ехал противник на ББМ (боевой бронированной машине - прим. ТАСС). Предположительно, была ротация. Вычислили полетную, с холодного выстрела попали прямо под орудие. Противник численностью до пяти человек был уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Сокол отметил, что разведчики с помощью объективного контроля вычислили примерное время ротации ВСУ, полетное время. Живая сила ВСУ была поражена первым же выстрелом из самоходной гаубицы "Гвоздика".