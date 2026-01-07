В Главном храме ВС РФ прошло Рождественское богослужение с участием Белоусова

Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Праздничное Рождественское богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье, в нем принял участие министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"В Главном храме ВС РФ в Подмосковье состоялось праздничное Рождественское богослужение. В литургии приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов", - сказали там.

Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В этот день в Главном храме ВС РФ также состоится утренняя литургия, посвященная празднованию Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гулянья, где гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.

Главный храм ВС РФ

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся 22 июня. Он является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Опоясывает храм мультимедийный музей "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной войны. Размеры храма отсылают к важным числам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 м, высота звонницы - 75 м, высота малого купола - 14,18 м. Также по числу дней и ночей войны - 1 418 м - составляет протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти".