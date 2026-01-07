ВС РФ сорвали две попытки подразделений ВСУ прорваться в Купянск

Бойцы группировки "Запад" уничтожили более 10 солдат противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" отразили две контратаки украинских сил, пытавшихся прорваться в Купянск в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 101-й бригады охраны Генштаба [Украины] в районах населенных пунктов Великая Шапковка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено свыше 10 боевиков", - сказал Бигма.