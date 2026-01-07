ВСУ потеряли 40 укрытий в зоне ответственности Южной группировки

ВС РФ также поразили три станции связи Starlink и четыре роботизированные платформы противника

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Войска беспилотных систем в составе группировки войск "Юг" уничтожили за сутки в числе прочего 40 блиндажей и укрытий, 3 станции связи Starlink, 4 роботизированные платформы и сбили 5 БПЛА противника на 3 направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 15 антенн связи, 3 терминала спутниковой связи Starlink, 4 робототехнических комплекса, 40 блиндажей и укрытий ВСУ, 7 пунктов управления и 11 антенн БПЛА, сбито 5 беспилотников противника", - сказал Астафьев.