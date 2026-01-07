Военнослужащие группировки войск "Центр" встретили Рождество в зоне СВО

Для бойцов, которые не смогли присутствовать на богослужении, провели выездные литургии

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции приняли участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, в праздничном богослужении приняли участие бойцы 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии. "Литургию провел помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими - иерей Сергий. После службы он поздравил и благословил бойцов на укрепление боевого и духовного равновесия, а также приверженность традициям русского воинства и благочестия", - отметили в ведомстве.

Для военнослужащих, которые не смогли присутствовать на богослужении, находясь на боевых постах, отец Сергий провел выездные литургии.

В торжественных богослужениях в Рождественский сочельник приняли участие и военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты из состава группировки войск. В Минобороны рассказали, что священнослужители провели в полевых храмах молебны и проповеди. Также военные священники доставили морским пехотинцам преждеосвященные дары, чтобы они могли причаститься.