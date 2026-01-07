Группировка "Запад" сбила 2 авиабомбы и 46 тяжелых квадрокоптеров

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки также поразили семь БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск "Запад" за сутки сбили 2 управляемые авиабомбы, 7 БПЛА самолетного типа, а также 46 тяжелых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 авиационные управляемые бомбы, 7 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров", - рассказал Бигма.