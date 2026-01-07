Командир Касп: артиллеристы уничтожили пехоту и сорвали атаку ВСУ у Купянска

Боевую задачу выполнил расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" 82-го самоходно-артиллерийского полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" 82-го самоходно-артиллерийского полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты, пункт управления БПЛА, а также сорвал контратаку ВСУ на купянском направлении. Об этом рассказал командир орудия с позывным Касп.

"По данным разведки, на купянском направлении было обнаружено скопление пехоты. Отрабатывали по ней. За последние дни [также] подавили самоход (САУ - прим. ТАСС) противника, пункт БПЛА уничтожили, пункт временной дислокации пехоты и наступающую пехоту", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.