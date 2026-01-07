Расчеты БПЛА "Центра" уничтожили блиндажи ВСУ у Красноармейска
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили укрепленные блиндажи противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря мастерству военнослужащих и несмотря на помехи систем РЭБ противника, операторы ударных дронов успешно нанесли огневое поражение по выявленным целям.
"Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и уничтожению живой силы ВСУ", - добавили там.