САУ "Пион" сорвала перегруппировку ВСУ на северском направлении

Командир дивизиона с позывным Оскар отметил, что орудие хорошо поражает долговременные оборонительные сооружения

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Пион" 2-й отдельной артиллерийской бригады Южной группировки уничтожил солдат ВСУ, пытавшихся укрепить свою оборону на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив координаты, артиллеристы молниеносно навели орудие и произвели выстрел по цели. В результате прямого попадания была уничтожена группа пехоты противника, пытавшаяся укрепить свои оборонительные рубежи", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что действия артиллеристов позволили сорвать планы ВСУ по перегруппировке, обеспечив тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки

"Отправляем противнику 110 килограммов чугуна - прилетает хорошо. Долговременные оборонительные сооружения орудие разносит хорошо. В основном работаем мы в контрбатарейной борьбе. Когда прилетает по противнику, в радиусе 50 метров ничего живого не остается. Артиллерия - Бог войны", - рассказал командир дивизиона с позывным Оскар о боевой работе.