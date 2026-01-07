Артиллеристы "Востока" уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили при помощи САУ "Гвоздика"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика" 35-й армии Восточной группировки войск уничтожили штурмовые группы ВСУ в лесополосе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" выдвинулись на огневые позиции и нанесли серию точных ударов по выявленным целям. Артиллерийский огонь накрыл районы выдвижения и сосредоточения штурмовых групп. В результате огневого поражения штурмовые группы ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки уничтожили украинских артиллеристов. "Сначала расчет ударных БПЛА "Молния-2" нанес удар по защитным сооружениям. Затем операторы барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие и живую силу ВСУ", - сказали в МО РФ.

Кроме того, в Запорожской области минометный расчет группировки "Восток" уничтожил миномет ВСУ. "В ходе недавней работы мы уничтожили 82-й миномет противника, склад боеприпасов и до трех человек живой силы. Фактически это была контрбатарейная борьба", - рассказал командир миномета с позывным Кот на видео, предоставленном Минобороны РФ.