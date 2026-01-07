ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Группировка "Север" уничтожила несколько групп пехоты ВСУ в Сумской области

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки
Редакция сайта ТАСС
02:09
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем из состава группировки войск "Север" уничтожили несколько групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесу. Цели оперативно были переданы подразделению войск беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили кадры с разведывательных дронов с подтверждением уничтожения украинских солдат. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине