Группировка "Север" уничтожила несколько групп пехоты ВСУ в Сумской области
Редакция сайта ТАСС
02:09
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем из состава группировки войск "Север" уничтожили несколько групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области оператор разведывательного БПЛА "Орлан-30" в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесу. Цели оперативно были переданы подразделению войск беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов", - говорится в сообщении.
В ведомстве также предоставили кадры с разведывательных дронов с подтверждением уничтожения украинских солдат.