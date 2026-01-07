Бойцы "Центра" приняли участие в рождественском богослужении у Красноармейска

После богослужения военных благословили на укрепление боевого и духовного равновесия

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие-мотострелки группировки войск "Центр" приняли участие в рождественском богослужении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" приняли участие в рождественском богослужении на красноармейском направлении в зоне проведения СВО. Праздничный молитвенный ритуал провел священнослужитель полка отец Александр", - рассказали там.

Как отметили в военном ведомстве, после богослужения отец Александр благословил бойцов на укрепление боевого и духовного равновесия, а также поблагодарил за приверженность традициям русского воинства и благочестия.

"Верные своему долгу военные священники неотлучно находятся в подразделениях группировки войск "Центр", поддерживают военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач, воспитывают чувство патриотизма, уважения к товарищам и ратным традициям по защите Отечества", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, там сообщили, что специалисты подразделений материально-технического обеспечения группировки "Центр" в Рождество Христово подготовили и отправили бойцам праздничную хлебобулочную продукцию. В ведомстве проинформировали, что для военнослужащих был подготовлен большой ассортимент хлебобулочных изделий к празднованию Рождества.

"В целях обеспечения подразделений, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения, праздничной выпечкой были задействованы расчеты наземных и воздушных беспилотных систем армии, а также автомобильный транспорт. Вся выпечка была доставлена в районы восстановления боеспособности, тыловые районы, медицинские учреждения армии, а также на линию боевого соприкосновения", - добавили в Минобороны.