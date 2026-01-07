ТАСС: у ВСУ в Сумской области некомплект из-за расширения бригад

В российских силовых структурах уточнили, что противник пытается нивелировать некомплект "за счет принудительно мобилизованных"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области преобразовывает штурмовые бригады, за счет чего растет некомплект личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении командование ВСУ продолжает расширять штаты и численный состав штурмовых бригад и полков. 71-я отдельная егерская бригада переформирована в 71-ю отдельную аэромобильную. В связи с расширением в бригаде еще больше увеличился некомплект личного состава", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ВСУ пытаются нивелировать некомплект "за счет принудительно мобилизованных".