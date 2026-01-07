ТАСС: уничтожены расчеты БПЛА ВСУ, наносившие удары по Белгородской области

В российских силовых структурах сообщили, что после ликвидации расчетов интенсивность атак по региону существенно снизилась

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Четыре украинских расчета БПЛА "Мамкина черешня" уничтожены в Харьковской области, они наносили удары по Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады, называющие себя "Мамкина черешня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "в результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась".