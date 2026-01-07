Над регионами РФ за ночь сбили 32 украинских БПЛА

Из них пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 до 07:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, в том числе девять - с 23:00 до 07:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 23:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над акваторией Черного моря, два - над территорией Республики Крым, один - над территорией Краснодарского края, один - над территорией Республики Северная Осетия - Алания. Всего в ночное время с 20:00 мск 06.01 до 07:00 мск 07.01 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника", - рассказали в Минобороны.