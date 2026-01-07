Судебные приставы РФ передали МО для нужд СВО почти миллион единиц изъятого имущества

В сентябре 2023 года было принято новое постановление, позволяющее передавать отдельные категории обращенного в доход государства имущества не только Минобороны

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Судебные приставы России за три года передали Министерству обороны РФ для нужд СВО почти миллион единиц имущества, изъятого у должников в пользу государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства.

"Всего с января 2023 года представителям Минобороны России передано 982,5 тыс. единиц разного вида имущества, включая автотранспортные средства, лодки, строительную и компьютерную технику, древесину и другое", - отметили в ФССП.

В августе и ноябре 2022 года были приняты постановления правительства РФ об особенностях распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и о порядке передачи такого имущества Минобороны в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований. В сентябре 2023 года было принято новое постановление, позволяющее передавать отдельные категории обращенного в доход государства имущества не только Минобороны, но и Росгвардии, МЧС, а также движению "Народный фронт "За Россию" для безвозмездной передачи гражданам и организациям на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в гуманитарных целях.