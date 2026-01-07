Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Чечней и Крымом
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Чеченской Республикой и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
"7 января в период с 07:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Чеченской Республики и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили там.